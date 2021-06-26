Белорусское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в Казани домашний матч Лиги конференций из-за санкций ЕС

«Торпедо-БелАЗ» ведет переговоры о проведении домашнего матча еврокубков в Казани. Об этом сообщает белорусский портал football.by.

По данным источника, из-за санкций со стороны Евросоюза датский «Копенгаген» не сможет прилететь в Белоруссию. В связи с этим «Торпедо» пришлось договариваться о переносе домашних матчей в другую страну.

Приоритетным вариантом для команды из Жодино является Казань. С большой долей вероятности ответный поединок 2-го раунда Лиги конференций против «Копенгагена» пройдет на одном из стадионов в столице Татарстана.

Фото: rubin-kazan.ru

Помимо Казани, жодинцы рассматривали вариант проведения матча в Туле, Химках или Калининграде.

Первая встреча между командами состоялась 22 июня. В Казани игра может пройти 29 июня.

В составе «Торпедо-БелАЗ» играет защитник Виталий Устинов, ранее выступавший в «Рубине». Также в свое время из жодинского клуба в Казань переехал вратарь Иван Коновалов.

Кроме «Торпедо», свои еврокубковые матчи за рубежом планируют провести солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо». Первые из них сыграют с «Лудогорцем» в Сербии, «динамовцы» встретятся с «Викторией Плзень» в Грузии.

Отметим, что «Рубин» в новом сезоне также будет выступать в Лиге конференций, казанцы стартуют с 3-го раунда турнира. Его соперник определится чуть позже.

Ранее из-за отсутствия гарантий безопасного перелета по территории Белоруссии чемпион страны ХК «Юность» был отстранен от участия в хоккейной Лиге чемпионов. Такое решение было продиктовано тем, что Евросоюз запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство после инцидента с самолетом компании Ryanair.