ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство

Фото: Максим Платонов

Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов», — говорится в заявлении Совета ЕС.

фото: Максим Платонов

В конце мая из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Его задержали. Спустя время в Сети появилось видео, в котором оппозиционер заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. Там указали, что распространение такого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности.



Алексей Нечаев