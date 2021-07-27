В Татарстане упростили оформление участков под турбазы и глэмпинги

В Татарстане с сегодняшнего дня вступил в силу закон РТ «О внесении изменения в Земельный кодекс республики», согласно которому устанавливается возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов отдыха и рекреации в сфере экологического туризма.

К числу объектов экотуризма относятся: глэмпинги, гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-оздоровительный лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы и трассы.

Изменения в законодательстве ускорят процесс запуска проектов экологического туризма. Это привлечет туристический поток, поможет развитию инфраструктуры территорий муниципалитетов, отметил председатель государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Соответствующую идею президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил в начале июля. В марте он предлагал создать каталог успешных практик глэмпинга как в Татарстане, так и в целом по России.

Татьяна Леухина