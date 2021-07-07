В Татарстане планируют предоставлять земельные участки под «объекты отдыха» без проведения аукциона

Фото: Максим Платонов

Депутаты Государственного совета Татарстана подготовили поправки в законодательство РТ, позволяющие получать земельные участки под «объекты отдыха и рекреации в сфере экологического туризма» без проведения аукциона. Идею одобрил президент республики Рустам Минниханов, пишет «Коммерсант».

По законопроекту к числу таких объектов относятся гостиницы, санатории, туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-оздоровительные лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы, трассы. При этом они должны соответствовать «приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования».

По задумке депутатов, это позволит ускорить процесс запуска проектов экотуризма и поспособствует развитию инфраструктуры и материально-технической базы районов Татарстана и привлечет новых туристов.

Власти отмечают, что у предпринимателей наблюдается высокий интерес к инвестированию в строительство загородных баз отдыха и кемпингов, но все сдерживается из-за сложности процедур предоставления им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Законопроект, одобренный по экологии и природопользованию планируют рассмотреть на заседании Госсовета 8 июля.

Весной в АИР Татарстана рассказали, что у республики есть пул инвестиционных проектов, которые планируется реализовать через «зеленые» облигации. Среди них создание глэмпингов для развития экотуризма, проекты циркулярной экономики, проекты по повышению энергоэффективности, по мусоропереработке.

Татьяна Демина