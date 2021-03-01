Минниханов предложил создать в Татарстане каталог успешных практик глэмпинга

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями, развивающими сферу природного и экологического туризма заявил, что в республике много красивых мест для организации глэмпинга.

По его словам, это направление экотуризма сейчас востребовано среди людей. В связи с этим Минниханов предложил создать определенный каталог успешных практик глэмпинга как в Татарстане, так и в целом по России.

Он отметил, что при развитии инженерной инфраструктуры глэмпингов необходим комплексный подход, передает пресс-служба президента РТ. В частности, в качестве основы Минниханов предложил использовать опыт строительства подъездных путей к садоводческим товариществам Татарстана и их инфраструктуру (электричество, вода, вывоз ТБО и т.д.).

Фото: tatarstan.ru

Как отметила президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира, на сегодняшний день в России действует более 150 глэмпингов.

Напомним, в прошлом году председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что Татарстан планирует развивать программу по созданию глэмпингов.

Татьяна Демина