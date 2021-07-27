На КАМАЗе будут производить компоненты Aurus Senat

На участке литейного завода КАМАЗа к концу 2022 года запустят производство компонентов для Aurus Senat, сообщил начальник технологического отдела производства цветного литья Александр Ефремов.



Для производства Aurus Senat КАМАЗ поставляет около 30 компонентов, и для нескольких из них нужно применять новые технологии. Часть таких позиций будут изготавливать на новом оборудовании. Поставщики уже занимаются его изготовлением.

Оборудование смонтируют в 2022 году, а уже к концу года запустят участок с последующим выходом на проектную мощность. Планируется задействовать 50-70 человек, сообщают «Вести КАМАЗа»

Фото: ru.wikipedia.org / Matti Blume

На внешних рынках планируется реализовывать порядка 70% автомобилей Aurus с 2021 по 2030 годы.

Ранее Aurus сообщил о расширении дилерской сети в России. В ближайшее время компания хочет запустить еще по одному дилерскому центру в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне премиальный седан Aurus Senat получил «полноценное» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Aurus Senat завоевал премию «Автомобиль года», став победителем в номинации «Представительский премиум-класс». Седан Aurus обогнал таких признанных лидеров класса, как модели Bentley и Rolls-Royce.

Страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей.

Маргарита Головатенко