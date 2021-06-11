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Седан Aurus Senat стал «Автомобилем года»

10:54, 11.06.2021
Седан Aurus Senat стал «Автомобилем года»
Фото: realnoevremya.ru

Российский премиальный автомобиль Aurus Senat завоевал премию «Автомобиль года», став победителем в номинации «Представительский премиум-класс», сообщает «РЕН ТВ».

Седан Aurus обогнал таких признанных лидеров класса, как модели Bentley и Rolls-Royce. Автомобили российского производства опередили и иностранных конкурентов в других номинациях. Например, «Газель» назвали прорывом года.

Голосование началось 1 февраля, в нем приняли участие более миллиона россиян. Среди главных критериев — характеристики автомобилей и их внешний облик. Учитывался и уровень комфорта в салоне.

Фото: wikipedia.org/ Matti Blume

Как посчитали эксперты, страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может стоить около полумиллиона рублей.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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