Aurus Senat получил постоянное ОТТС в России на 3 года

Премиальный седан Aurus Senat получил «полноценное» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — документ, позволяющий производить и продавать машины в России.



Новый сертификат зарегистрирован в связи с запуском серийного производства Senat в Елабуге 31 мая. Документ будет действителен в течение трех лет — до мая 2024 года. До этого сертификацию проходила лишь стандартная модификация Aurus Senat, которую поставили на производство чуть больше двух недель назад.

На самые эксклюзивные модификации Aurus Senat действует отдельное ОТТС. Среди них — «тяжелый» седан 412301 со снаряженной массой в 5 420 килограммов, флагманский бронированный лимузин 412312 массой 6 340 кг и две версии «среднего» лимузина.

Фото: wikipedia.org/ Matti Blume

Страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей. В июне Aurus Senat завоевал премию «Автомобиль года», став победителем в номинации «Представительский премиум-класс». Седан Aurus обогнал таких признанных лидеров класса, как модели Bentley и Rolls-Royce.

В автомобиле Aurus уехал на саммит с американским президентом Джо Байденом в Женеве президент России Владимир Путин.

Маргарита Головатенко