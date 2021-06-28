В Aurus рассказали о планах выхода на внешние рынки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На внешних рынках планируется реализовывать порядка 70% автомобилей Aurus с 2021 по 2030 годы, сообщает «Автостат».



В первую очередь реализация планируется в странах, входящих в регион MENA — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В долгосрочной перспективе Aurus планирует выходить на рынки Китая и стран Западной Европы.

Для выхода на международные рынки нужно пройти сертификацию и омологацию, работа будет проходить поэтапно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее Aurus сообщил о расширении дилерской сети в России. В ближайшее время компания хочет запустить еще по одному дилерскому центру в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне премиальный седан Aurus Senat получил «полноценное» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Aurus Senat завоевал премию «Автомобиль года», став победителем в номинации «Представительский премиум-класс». Седан Aurus обогнал таких признанных лидеров класса, как модели Bentley и Rolls-Royce.

Страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей.

Маргарита Головатенко