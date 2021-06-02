Каско для Aurus Senat будет стоить около полумиллиона рублей

Страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может стоить около полумиллиона рублей. Приблизительную стоимость рассчитал страховщик «Согласие».

Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Для расчета стоимости полиса каско были взяты параметры: регион — Москва, десятилетний стаж вождения, два наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус — 0,8. По этим параметрам каско для авто в базовой комплектации обойдется от 450 тысяч рублей, пишет «РИА Новости».

При этом цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, поэтому полис за авто 2021 года будет стоить 600 тысяч рублей.

31 мая в Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Все подробности — в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова