Aurus сообщил о расширении дилерской сети в России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бренд Aurus планирует расширение дилерской сети в России: в ближайшее время компания хочет запустить еще по одному дилерскому центру в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Автостат».



Так, в Москве будет запущен центр в партнерстве с компанией «Авилон». По вопросу размещения в Санкт-Петербурге компания находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами. Сейчас на территории России бренд представляют компании «Панавто» и «Авилон». В дальнейшем Aurus планирует открытие дилерских центров и в других городах.

В Елабуге стартовало серийное производство автомобилей Aurus. В оборудование системы инвестировано около 2 млрд рублей. На первом этапе работы будут выпускать седан Senat, в дальнейшем — внедорожник Komendant. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тысяч автомобилей в год.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В июне премиальный седан Aurus Senat получил «полноценное» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Aurus Senat завоевал премию «Автомобиль года», став победителем в номинации «Представительский премиум-класс». Седан Aurus обогнал таких признанных лидеров класса, как модели Bentley и Rolls-Royce.

Страховка для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись примерно в полмиллиона рублей.

Маргарита Головатенко