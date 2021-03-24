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Казань попала в топ-5 городов РФ по уровню интереса к психотерапии

10:26, 24.03.2021
Казань попала в топ-5 городов РФ по уровню интереса к психотерапии
Фото: pixabay.com

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по уровню интереса к психотерапии. Об этом сообщили аналитики «Яндекс.Кью». Рейтинг приурочен к Международному дню борьбы с депрессией который отмечается сегодня.

Полный рейтинг выглядит так:

  1. Санкт-Петербург;
  2. Москва;
  3. Воронеж;
  4. Казань;
  5. Нижний Новгород;
  6. Красноярск;
  7. Новосибирск;
  8. Волгоград;
  9. Пермь;
  10. Ростов-на-Дону;
  11. Омск;
  12. Самара;
  13. Екатеринбург;
  14. Уфа;
  15. Челябинск.

В основном вопросы экспертам касаются того, как распознать депрессию и как с ней справиться. Топ популярных вопросов выглядит так:

  1. может ли у человека быть депрессия, о которой он не знает?
  2. как справиться с депрессией и стрессом?
  3. какой метод борьбы с депрессией самый эффективный?

Отмечается, что за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Эксперты объясняют это тем, что люди стали внимательней относиться к своему здоровью.

Отметим, что депрессия является одним из симптомов постковидного синдрома. Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов дал советы, как не паниковать из-за коронавируса.

Общество Татарстан
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