Казань попала в топ-5 городов РФ по уровню интереса к психотерапии
Казань заняла четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по уровню интереса к психотерапии. Об этом сообщили аналитики «Яндекс.Кью». Рейтинг приурочен к Международному дню борьбы с депрессией который отмечается сегодня.
Полный рейтинг выглядит так:
- Санкт-Петербург;
- Москва;
- Воронеж;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Красноярск;
- Новосибирск;
- Волгоград;
- Пермь;
- Ростов-на-Дону;
- Омск;
- Самара;
- Екатеринбург;
- Уфа;
- Челябинск.
В основном вопросы экспертам касаются того, как распознать депрессию и как с ней справиться. Топ популярных вопросов выглядит так:
- может ли у человека быть депрессия, о которой он не знает?
- как справиться с депрессией и стрессом?
- какой метод борьбы с депрессией самый эффективный?
Отмечается, что за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Эксперты объясняют это тем, что люди стали внимательней относиться к своему здоровью.
Отметим, что депрессия является одним из симптомов постковидного синдрома. Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов дал советы, как не паниковать из-за коронавируса.Общество Татарстан
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