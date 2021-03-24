Казань попала в топ-5 городов РФ по уровню интереса к психотерапии

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по уровню интереса к психотерапии. Об этом сообщили аналитики «Яндекс.Кью». Рейтинг приурочен к Международному дню борьбы с депрессией который отмечается сегодня.

Полный рейтинг выглядит так:

Санкт-Петербург; Москва; Воронеж; Казань; Нижний Новгород; Красноярск; Новосибирск; Волгоград; Пермь; Ростов-на-Дону; Омск; Самара; Екатеринбург; Уфа; Челябинск.

В основном вопросы экспертам касаются того, как распознать депрессию и как с ней справиться. Топ популярных вопросов выглядит так:

может ли у человека быть депрессия, о которой он не знает? как справиться с депрессией и стрессом? какой метод борьбы с депрессией самый эффективный?

Отмечается, что за последние пять лет число запросов про депрессию, тревожность и психотерапию выросло примерно в полтора раза. Эксперты объясняют это тем, что люди стали внимательней относиться к своему здоровью.

Отметим, что депрессия является одним из симптомов постковидного синдрома. Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов дал советы, как не паниковать из-за коронавируса.