За сутки прививку от коронавируса сделали 13 403 татарстанца

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 13 403 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего на сегодняшний день в республике провакцинировано 722 606 граждан. Из них 480 144 человек получил второй компонент вакцины от COVID-19.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками в республику вакцин от коронавируса. По его словам, на сегодняшний день запасов хватит на неделю.



Татьяна Демина