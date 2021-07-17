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За сутки прививку от коронавируса сделали 13 403 татарстанца

12:25, 17.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки прививку от коронавируса сделали 13 403 татарстанца
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 13 403 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего на сегодняшний день в республике провакцинировано 722 606 граждан. Из них 480 144 человек получил второй компонент вакцины от COVID-19.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками в республику вакцин от коронавируса. По его словам, на сегодняшний день запасов хватит на неделю.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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