В России создадут новый «самолет Судного дня» на случай ядерной войны

Фото: Максим Платонов (архив)

В Воронеже приступили к созданию самолета управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект получил название «Звено-3С».

«Самолеты Судного дня» предназначены для эвакуации представителей верхушки власти государства и управления войсками страны в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Их можно заправить непосредственно в воздухе. При полете такие самолеты сопровождают истребители.

Всего планируется создать два новых «самолета Судных дня». Работа на сегодняшний день ведется над одним из них, при это уже сейчас не исключают создание третьего, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Радиокомплекс новых самолетов будет способен доводить приказы войскам в радиусе 6 тыс. км. Дальность их полета увеличится в два раза по сравнению с существующими воздушными пунктами управления.

В мае 2019 года сообщалось, что Россия модернизирует воздушные командные пункты на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, которые называют «самолетами Судного дня». Третье поколение планировалось создать на базе Ил-96-400.

Татьяна Демина