Россия модернизирует «самолеты Судного дня»
Россия модернизирует воздушные командные пункты (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, которые называют «самолетами Судного дня». Они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
На данный момент опытно-конструкторская работа по модернизации завершена. После модернизации ВКС получат второе поколение таких самолетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.
Третье поколение будет создано на базе Ил-96-400.
В апреле 2018 года СМИ сообщили, что самолеты «Судного дня» находятся в Казани на техобслуживании, однако в аэропорту опровергли эту информацию.ОбществоВласть
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