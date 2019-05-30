Россия модернизирует «самолеты Судного дня»

Россия модернизирует воздушные командные пункты (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, которые называют «самолетами Судного дня». Они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.

На данный момент опытно-конструкторская работа по модернизации завершена. После модернизации ВКС получат второе поколение таких самолетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра обороны Алексея Криворучко.

Третье поколение будет создано на базе Ил-96-400.

В апреле 2018 года СМИ сообщили, что самолеты «Судного дня» находятся в Казани на техобслуживании, однако в аэропорту опровергли эту информацию.