Рыжиков стал тренером клуба «Смена» — обладателя Кубка Татарстана по футболу

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России по футболу Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб татарстанского клуба «Смена». Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола республики Татарстан (ФФРТ).

Ожидается, что Рыжиков будет работать в паре с главным тренером команды Рустемом Сабирзяновым. Он уже внесен в заявку клуба для участия в чемпионате Татарстана и провел с командой две тренировки.

«Мне позвонил руководитель «Смены» Ильяс Минневалиев, рассказал о проекте «Смена», предложил поработать. Мне это предложение показалось интересным. Впечатления от коллектива у меня самые позитивные, в «Смене» собраны замечательные специалисты — и в тренерском штабе, и в руководстве», — сказал Рыжиков, комментируя свое назначение.

Свой первый матч в качестве тренера «Смены» Рыжиков проведет в ближайшее воскресенье. Соперником станет лидер чемпионата ФК «Нэфис». Встреча пройдет на казанском стадионе «Электрон», начало матча в 19.00.

Отметим, что «Смена» — действующий обладатель Кубка Татарстана, а также бронзовый призер чемпионата республики. В первенстве Татарстана в прошлом сезоне команда из Казани пропустила вперед лишь «Авангард» из Зеленодольска и нижнекамский «Нефтехимик». Также «Смена» выиграла в нынешнем году местный Суперкубок.

Ранее Рыжиков был назначен главным тренером клуба третьего дивизиона страны «Красавы», но спустя некоторое время ушел из-за конфликта с руководством. До этого экс-вратарь «Рубина» прошел тренерскую стажировку у Леонида Слуцкого в казанской команде.