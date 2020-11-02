«Авангард» из Зеленодольска стал чемпионом Татарстана по футболу

Команда «СШ №3 — Авангард» из Зеленодольска стала чемпионом первенства Татарстана по футболу в сезоне 2020 года.

В заключительном матче чемпионата зеленодольцы переиграли «Шинник» из Нижнекамска. В параллельной встрече, лидер перед последним туром казанская «Смена» уступила «Нефтехимику». Благодаря этому «Авангард» завоевал золотые медали первенства.

Фото: ffrt.ru

«В условиях скомканного сезона и сложной эпидемситуации наши ребята приложили немало сил на пути к чемпионству. Хочу поблагодарить тренерский состав и всех футболистов, и поздравить с заслуженной победой», — прокомментировал победу директор спортивной школы Артур Камалеев.

Напомним, ранее обладателем Кубка Татарстана по футболу стала казанская «Смена».