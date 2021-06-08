Рыжиков покинул пост главного тренера клуба «Красава» из-за конфликта с руководством

Главный тренер ФК «Красава» Сергей Рыжиков покидает свой пост, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, между тренером и руководством клуба произошел конфликт в последний день первого тренировочного сбора команды. Стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Фото: vk.com/krasava_fc

Исполняющим обязанности тренера на втором сборе команды работает Алексей Радевич, который должен был войти в тренерский штаб Рыжикова.

Информацию о прекращении работы экс-вратаря «Рубина» с проектом блогера Савина также подтвердил глава футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов.

«Действительно, подтверждаю, что Рыжиков со всем своим штабом уходит из «Красавы». Вернее их уходят. Если Женя захочет, то причины он назовет сам. Это его решение. Но они весьма прозаичны и банальны», — заявил Смирнов.

Напомним, Рыжиков закончил игровую карьеру в марте нынешнего года. После этого он сообщил о намерении перейти на тренерскую работу. Экс-вратарь должен был стать первым главным тренером новосозданного подмосковного клуба «Красава» и даже съездил на тренерскую стажировку к Леониду Слуцкому в «Рубин».