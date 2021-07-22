В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма»
В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма». Как и «индийский» штамм «дельта», он более заразен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр Роспотребнадзора «Вектор».
Как отметили в центре, «дельта» получил на территории страны широкое распространение. Именно он в настоящее время доминирует во многих странах.
Штаммы «гамма» и «дельта» отнесли к категории «вызывающих озабоченность»: они более трансмиссивны и вирулентны, известно, что они способны снижать эффективность антител.
Случаев заражения штаммами «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружили. Эти штаммы отнесены к категории «вызывающих интерес».
Наблюдается замещение других вариантов вариантом «дельта». В сравнении с известными вариантами «нет оснований ожидать вытеснения варианта дельта уже изученными разновидностями SARS-CoV-2", — сообщили в центре.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил об угрозе возникновения нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем дельта-вариант. По словам главы ВОЗ, с расширением распространения вируса появляется больше его потенциально опасных вариантов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым