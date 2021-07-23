СМИ: в России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров дано главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).



Министерства проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий работающих пенсионеров совместно с социальными партнерами. Однако вопрос пока не решен, поскольку ответ еще не получен, добавил собеседник агентства.

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Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с начала 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз предлагали вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, но решения по этому вопросу еще так и не приняли. Проработку этого предложения правительству поручил президент России Владимир Путин.

В апреле в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Севастополя — предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Ее отмена крайне негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

В России по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 15 тысяч 744 рубля. По данным Минтруда РФ, за пять лет они выросли более чем на 3 тыс. рублей.

С 1 апреля в стране проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Маргарита Головатенко