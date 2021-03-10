В России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля.

Проект постановления правительства подготовил Минтруд. По действующему законодательству, индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Для индексации из федерального бюджета направят порядка 12,8 млрд рублей до конца 2021 года. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Порядок распространяется на все категории работников, имеющие право на досрочную пенсию по старости.



Ранее эксперт рассказал о способах повысить размер своей будущей пенсии. Так, на ее величину влияет размер финансовой выплаты: это числа коэффициентов на лицевом пенсионном счете, а еще средств в системе обязательной накопительной части.



Татьяна Леухина