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Минтруд: в России за 5 лет пенсии в среднем выросли более чем на 3 тыс. рублей

13:10, 29.03.2021 3
Минтруд: в России за 5 лет пенсии в среднем выросли более чем на 3 тыс. рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 15 тысяч 744 рубля. За пять лет, по данным Минтруда РФ, они выросли более чем на 3 тыс. рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии россиян 1 января 2016 года составлял 12 673 рубля, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По данным Минтруда, на 1 января 2021 года социальную доплату к пенсии в связи с тем, что ее размер оказался ниже прожиточного минимума, получали 6,2 млн россиян. В ведомстве также напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%, пишет ТАСС.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля. На эти цели из федерального бюджета направят порядка 12,8 млрд рублей до конца 2021 года. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:36
    Говоря о повышении пенсии ВСЕ молчат о реальном росте цен в магазинах, как на продовольственные товары, так и на шмотки((( ВАШ рост пенсии давно "съели" цены))))))
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  • Анонимно 13:40
    Ни о чем. А цены за это время на сколько выросли? Это не интересно?
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  • Анонимно 14:41
    Это смешно , это наше государство беспокойство о пенсионерам


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