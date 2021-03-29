Минтруд: в России за 5 лет пенсии в среднем выросли более чем на 3 тыс. рублей

В России по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 15 тысяч 744 рубля. За пять лет, по данным Минтруда РФ, они выросли более чем на 3 тыс. рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии россиян 1 января 2016 года составлял 12 673 рубля, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По данным Минтруда, на 1 января 2021 года социальную доплату к пенсии в связи с тем, что ее размер оказался ниже прожиточного минимума, получали 6,2 млн россиян. В ведомстве также напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 6,3%, пишет ТАСС.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля. На эти цели из федерального бюджета направят порядка 12,8 млрд рублей до конца 2021 года. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Татьяна Демина