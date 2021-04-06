В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты.

Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Севастополя — предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Ее отмена крайне негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если законопроект будет одобрен, дополнительные расходы Пенсионного фонда в следующем году составят 400 млрд рублей.

В России по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 15 тысяч 744 рубля. По данным Минтруда РФ, за пять лет они выросли более чем на 3 тыс. рублей.

С 1 апреля в стране проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Татьяна Леухина