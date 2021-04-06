В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров. Документ появился в электронной базе данных нижней палаты.
Авторы инициативы — депутаты Заксобрания Севастополя — предлагают вернуть индексацию с 2022 года. Ее отмена крайне негативно повлияла на финансовое положение пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.
Если законопроект будет одобрен, дополнительные расходы Пенсионного фонда в следующем году составят 400 млрд рублей.
В России по состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий составил 15 тысяч 744 рубля. По данным Минтруда РФ, за пять лет они выросли более чем на 3 тыс. рублей.
С 1 апреля в стране проиндексируют социальные пенсии на 3,4%. Их размер составит 10 183 рубля. Индексация затронет 3,9 млн россиян — получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
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