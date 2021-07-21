Галявиева перевели в психиатрическое отделение СИЗО после прохождения экспертизы
Ильназа Галявиева перевели в психиатрическое отделение СИЗО-2 «Бутырка» после прохождения экспертизы. Об этом пишет RT.
В ОНК добавили, что следствие может назначить повторную экспертизу.
Сегодня газета ОНК сообщила, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала Галявиева невменяемым. В Следкоме позже уточнили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершена. В распоряжении следствия нет медицинских заключений. В июне в ОНК рассказали, что Галявиев, находясь в московском СИЗО, вновь стал называть себя богом. 5 июля Басманный суд Москвы продлил ему срок ареста до 11 октября.
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