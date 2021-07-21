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97% россиян не знают российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

15:47, 21.07.2021
97% россиян не знают российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио
Фото: sovsport.ru

Большинство жителей России не знают ни одного российского спортсмена, участвующего в Олимпийских играх в Токио. Это следует из опроса ВЦИОМ.

«Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене», — говорится в сообщении.

При этом 77% граждан страны знают, что в конце июля пройдут Олимпийские игры, а почти две трети россиян (61%) намерены смотреть соревнования по телевизору. Наиболее популярными станут трансляции по легкой атлетике, их ждут более 30% опрошенных ВЦИОМ.

Напомним, сегодня на Олимпиаде прошло первое спортивное мероприятие.

Спорт
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