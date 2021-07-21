Софтболистки Японии и Австралии провели первое спортивное мероприятие Олимпиады в Токио
На Олимпийских играх — 2020 в Токио официально состоялось стартовое спортивное мероприятие. Первыми стартовали женские сборные Японии и Австралии по софтболу.
Официальное открытие Олимпиады состоится 23 июля, но за несколько дней до этого начались первые квалификационные старты.
В стартовом состязании победу одержали хозяйки турнира. Японские софтболистки разгромили своих соперниц со счетом 8:1. Церемония открытия соревнований включила в себя символический первый бросок питчера и выход на поле руководителя Олимпийского комитета Японии Сейко Хасимото.
The ceremonial first pitch — now, let the #Tokyo2020 begin with @SoftballOz taking on Japan — watch live @7olympics & @7plus #TokyoTogether pic.twitter.com/i0mm3uKZdb— John Casey (@JohnCasey2880) July 21, 2021
Ранее в «Реальном времени» вышел материал, посвященный медальным перспективам татарстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио.Спорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым