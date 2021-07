Софтболистки Японии и Австралии провели первое спортивное мероприятие Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх — 2020 в Токио официально состоялось стартовое спортивное мероприятие. Первыми стартовали женские сборные Японии и Австралии по софтболу.

Официальное открытие Олимпиады состоится 23 июля, но за несколько дней до этого начались первые квалификационные старты.

В стартовом состязании победу одержали хозяйки турнира. Японские софтболистки разгромили своих соперниц со счетом 8:1. Церемония открытия соревнований включила в себя символический первый бросок питчера и выход на поле руководителя Олимпийского комитета Японии Сейко Хасимото.

The ceremonial first pitch — now, let the #Tokyo2020 begin with @SoftballOz taking on Japan — watch live @7olympics & @7plus #TokyoTogether pic.twitter.com/i0mm3uKZdb