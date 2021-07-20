В МЧС подтвердили срыв крыши со здания из-за ветра в Лениногорске

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня, 20 июля, в 18:50 в МЧС поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра произошел частичный срыв кровель со зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент случился в МБУ «Спорткомплекс-Юность», который расположен по адресу: ул. Лыжная, д. 25. Также снесло крышу ветром в сельском доме культуры по адресу: Лениногорский район, с. Сугушла, ул. Центральная, д. 27. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее сообщалось, что в Лениногорске ветром снесло крышу спорткомплекса. Видео с места события было опубликовано в популярной городской группе в социальной сети.

Алексей Нечаев