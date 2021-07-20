Соцсети: в Лениногорске ветер снес крышу спорткомплекса
В Лениногорске ветром снесло крышу спорткомплекса. Видео с места события было опубликовано в популярной городской группе в социальной сети.
Пользователи соцсети отмечают, что на улице очень сильный ветер. Инцидент произошел сегодня в 17.00.
Сегодня в Татарстане ожидалась переменная облачность. Местами дождь. В отдельных районах гроза и град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный, порывами до 15—20 м/с, днем локально шквал до 24 м/с.
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