Число больных коронавирусом в России превысило 6 млн человек

За последние сутки в России выявили 23 770 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 6 006 536 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 218 человек, всего выздоровевших — 5 382 213 человек. За сутки коронавирус унес жизни 784 россиян, всего от инфекции скончались 149 922 человека.

Фото: realnoevremya.ru

В России вчера выявляли 24 633 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигало 5 982 766.

Маргарита Головатенко