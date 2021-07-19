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В России за минувшие сутки выявили 24 633 случая COVID-19

11:19, 19.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 24 633 случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 5 982 766, сообщается оперштаб.

Выздоровели за минувшие сутки 18 764 человека, за весь период пандемии — 5 359 995. Умерли за минувшие сутки 719 пациентов с коронавирусом, всего — 149 138 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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