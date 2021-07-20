В собор Казанской иконы Божией Матери в день освящения допустят порядка 300 человек

Фото: Марат Ким

В собор Казанской иконы Божией Матери в день его освящения 21 июля допустят порядка 300 человек по приглашениям. Остальные смогут находиться на площади перед зданием, наблюдая за трансляцией церемонии на двух видеоэкранах.

Помимо этого прямая трансляция будет вестись по телевидению и в интернете. После завершения церковных мероприятий вручат награды за особый вклад в возрождение собора, сообщили в республиканском Фонде возрождения памятников истории и культуры РТ.



Также утром 21 июля состоится крестный ход, в котором пройдут около 7 тыс. человек. После освящения собора, планируется провести торжественный прием.

Как стать частью праздника, когда все желающие смогут посетить собор, куда переедет ватиканский список Казанской иконы Божией Матери и какие культурные мероприятия приурочены к этому событию — подробности в материале «Реального времени».

Фото: Марат Ким

Исторический вид храма восстанавливали по старинным фотографиям, рисункам и чертежам. Площадь собора составила 1,6 тыс. кв. м. Общий вес конструкций достигает 124 тыс. тонн, высота храма с учетом креста — 55 м. «Реальное время» публиковало полную историю восстановления собора.

Татьяна Демина