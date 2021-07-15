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В Казани из-за крестного хода ограничат движение транспорта в центре города

10:59, 15.07.2021 1
В Казани из-за крестного хода ограничат движение транспорта в центре города
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку транспортных средств в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 19.00 20 июля до 15.00 21 июля проехать или припарковаться нельзя будет на проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

С 6.00 до 15.00 21 июля для проезда закроют:

  • ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;
  • ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул.Ташаяк;
  • съезд с площади 1 Мая, на участке от ул.Кремлевская до ул.Право-Булачная;
  • ул.Баумана, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;
  • съезд с площади Тысячелетия на ул.Батурина;
  • съезда с ул.Батурина на Кремлевскую дамбу;
  • ул.Батурина, на участке от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского;
  • ул.Большая Красная, на участке от ул.Батурина до ул.Лобачевского;
  • ул.К.Маркса, на участке от ул.Батурина до ул.Япеева;
  • ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);
  • ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского;
  • ул.Япеева, на участке от ул.К.Маркса до ул.Федосеевская;
  • ул.Нагорная, на участке от ул.Большая Красная до ул.Япеева;
  • ул.Бехтерева, на участке от ул.К.Фукса до ул.Япеева.
Фото: kzn.ru

На время проведения крестного хода приостановят движение автобусных маршрутов №22, 28, 28а и 89, следующих по улицам Кремлевской, Батурина и Большой Красной.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:29
    Странно, в Свердловске крестный ход 16-17 июля отменен по санитарным, эпидемиологическим соображениям, а в Казани его проводят.
    У нас Ковид- ситуация лучше что ли ?
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