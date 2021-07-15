В Казани из-за крестного хода ограничат движение транспорта в центре города

В Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку транспортных средств в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 19.00 20 июля до 15.00 21 июля проехать или припарковаться нельзя будет на проезжей части ул. Миславского, на участке от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной.

С 6.00 до 15.00 21 июля для проезда закроют:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;

ул. Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до ул.Ташаяк;

съезд с площади 1 Мая, на участке от ул.Кремлевская до ул.Право-Булачная;

ул.Баумана, на участке от ул.Профсоюзная до ул.Батурина;

съезд с площади Тысячелетия на ул.Батурина;

съезда с ул.Батурина на Кремлевскую дамбу;

ул.Батурина, на участке от Кремлевской дамбы до ул.Дзержинского;

ул.Большая Красная, на участке от ул.Батурина до ул.Лобачевского;

ул.К.Маркса, на участке от ул.Батурина до ул.Япеева;

ул.Япеева, на участке от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная (при необходимости);

ул.Миславского, на участке от ул.К.Маркса до ул.Дзержинского;

ул.Япеева, на участке от ул.К.Маркса до ул.Федосеевская;

ул.Нагорная, на участке от ул.Большая Красная до ул.Япеева;

ул.Бехтерева, на участке от ул.К.Фукса до ул.Япеева.

Фото: kzn.ru

На время проведения крестного хода приостановят движение автобусных маршрутов №22, 28, 28а и 89, следующих по улицам Кремлевской, Батурина и Большой Красной.

В апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля.

