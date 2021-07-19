В Казани зафиксированы превышения оксида углерода и формальдегида в воздухе

В Кировском и Московском районах Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода и формальдегида в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



Станция мониторинга №6 на улице Степана Халтурина, 10 (Кировский район) зафиксировала концентрацию оксида углерода на уровне 5,9 мг/куб. метр при допустимой норме 5 мг/куб. метр, а формальдегида — на уровне 0,058 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Станция мониторинга №7 на улице Декабристов, 183 (Московский район) зафиксировала концентрацию оксида углерода на уровне 5,5 мг/куб. метр, а формальдегида — на уровне 0,062 мг/куб. метр.



Данные представлены на период наблюдения с 13.00 16 июля до 07.00 19 июля.

Последний раз превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе в Казани зафиксировали 8 июля.



В Минэкологии РТ ранее связывали это с несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

