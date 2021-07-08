В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



Станция мониторинга №7 на ул. Декабристов, 183 зафиксировала концентрацию формальдегида на уровне 0,053 мг/куб. метр при допустимой норме в 0,05 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 7 июля по 07.00 8 июля.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.



В Гидрометцентре РТ объяснили, что повышенная концентрация формальдегида в воздухе Казани связана прежде всего с неблагоприятными метеорологическими условиями — погода формировалась под влиянием малоподвижного антициклона.

Татьяна Демина