Могилевец подписал контракт с ФК «Нижний Новгород»

Полузащитник Павел Могилевец стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Футболист подписал с командой двухлетний контракт до лета 2023 года. За нижегородский клуб игрок будет выступать под 18-м игровым номером.

«Нижний Новгород» получил Могилевца в статусе свободного агента. Его контракт с «Химками» закончился 30 мая. В подмосковном клубе Павел провел последние полгода, куда перешел после разрыва соглашения с казанским «Рубином».

Единственный свой гол за «Химки» Могилевец забил в ворота казанцев в матче РПЛ.