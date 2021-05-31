Могилевец и Дядюн покинули «Химки» и стали свободными агентами
«Химки» объявил о расставании с целым рядом игроком основного состава команды.
Подмосковный клуб покинули девять футболистов, в том числе два бывших игрока казанского «Рубина» полузащитник Павел Могилевец и нападающий Владимир Дядюн. Кроме них из команды ушли Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев.
Также после окончания срока аренды химчане расстались с Александром Долговым, Арсением Логашовым, Резиуаном Мирзовым и Максимом Глушенковым.
«Клуб благодарит футболистов за работу, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, Могилевец перешел в «Химки» в октябре прошлого года. В недавнем матче с «Рубином» он забил свой единственный мяч в составе химчан.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым