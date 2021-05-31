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Могилевец и Дядюн покинули «Химки» и стали свободными агентами

22:22, 31.05.2021
Могилевец и Дядюн покинули «Химки» и стали свободными агентами
Фото: vk.com/fckhimki_official

«Химки» объявил о расставании с целым рядом игроком основного состава команды.

Подмосковный клуб покинули девять футболистов, в том числе два бывших игрока казанского «Рубина» полузащитник Павел Могилевец и нападающий Владимир Дядюн. Кроме них из команды ушли Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев.

Также после окончания срока аренды химчане расстались с Александром Долговым, Арсением Логашовым, Резиуаном Мирзовым и Максимом Глушенковым.

«Клуб благодарит футболистов за работу, профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Могилевец перешел в «Химки» в октябре прошлого года. В недавнем матче с «Рубином» он забил свой единственный мяч в составе химчан.

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