Могилевец забил дебютный гол за «Химки» в матче с «Рубином»

Полузащитник «Химок» Павел Могилевец забил свой первый гол в составе подмосковной команды.

Хавбек отличился в матче с «Рубином» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он не забивал с 18 сентября 2015 года, когда отличился за «Ростов».

Его гол удвоил преимущество «Химок» в Казани. К середине первого тайма гости вели со счетом 2:0. Первый мяч в свой актив с пенальти записал Резиуан Мирзов.

Напомним, Могилевец перешел в «Химки» в начале текущего сезона, расторгнув контракт с казанским «Рубином».