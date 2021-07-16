Главой МВД Украины назначен Денис Монастырский

16 июля главой МВД Украины назначили депутата пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского. Таким было решение Верховной рады.



Кандидатуру Монастырского поддержал 271 народный депутат. После этого 340 парламентариев проголосовали за лишение его депутатских полномочий в связи с назначением в Кабмин.

Новый глава МВД принес присягу в сессионном зале Рады.

Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет местного университета управления и права, учился в институте государства и права им. В. Корецкого Национальной академии наук Украины. Кандидат юридических наук.



В 2019-м его представили как эксперта команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. Тогда же он прошел в парламент по списку партии «Слуга народа».

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. 15 июля он был отправлен в отставку решением Верховной рады.

Аваков руководил МВД Украины с момента переворота 2014 года, с тех пор глава силового ведомства не менялся. Его переназначили на должность в 2019 году. Тогда Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров. Из прежнего состава Кабмина свой пост сохранили Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.



Маргарита Головатенко