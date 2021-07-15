Глава МВД Украины Аваков отправлен в отставку решением Верховной рады
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отправлен в отставку согласно решению Верховной рады.
Решение на заседании в четверг поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «РИА Новости».
Аваков подал в отставку 13 июля.
Аваков занимал пост главы МВД Украины с момента переворота 2014 года, с тех пор глава силового ведомства не менялся. Авакова переназначили на должность в 2019 году. Тогда Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров. Из прежнего состава правительства свой пост сохранили глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.
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