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Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

19:17, 13.07.2021

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Согласно части первой статьи 18 закона Украины «О кабинете министров Украины» подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел», — говорится в нем.

фото: скриншот

Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля. Он был назначен министром внутренних дел Украины в 2014 году, его переназначили на должность в 2019 году. Тогда Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров. Из прежнего состава правительства свой пост сохранили глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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