На Украине утвердили новое правительство

Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров.

Так, число министерств было сокращено на три. Были объединены министерства энергетики и экологии, министерства экономики и аграрной политики, министерства по делам молодежи, спорта и культуры, министерства по делам ветеранов и вопросам неподконтрольных территорий.

Из прежнего состава правительства свой пост сохранили глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

Тимофей Милованов стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Оксана Маркарова — министром финансов, Алексей Оржель — министром энергетики и защиты окружающей среды, Владислав Криклий — министром инфраструктуры, Алена Бабак — министром развития общин и территорий, Анна Новосад — министром образования и науки, Зоряна Скалецкая — министром здравоохранения, Владимир Бородянский — министром культуры, молодежи и спорта, Юлия Соколовская — министром социальной политики, Оксана Коляда — министром по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий, Дмитрий Дубилет — министром правительства, Денис Малюська — министром юстиции.

Пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции занял Дмитрий Кулеба. Вице-премьером — министром цифровой трансформации назначен Михаил Федоров, передает ТАСС.



Ранее Верховная рада назначила новым премьер-министром Украины замглавы президентского офиса Алексея Гончарука. Министром обороны стал внештатный советник, бывший руководитель проектного офиса реформ Минобороны Андрей Загороднюк. Главой Министерства иностранных дел стал замглавы президентского офиса Вадим Пристайко.