Россияне рассказали, кого хотят видеть главным тренером сборной по футболу

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Россияне высказали предпочтения о том, кого бы они хотели видеть главным тренером сборной России по футболу — россиянина или иностранца. С таким вопросам к поклонникам спорта обратился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Россиянина на месте главного тренера хотели бы видеть 49% опрошенных, неважной национальность оказалась для 32% россиян. За иностранца проголосовали 8% респондентов.

46% россиян поддержали недавнее расторжение контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Считают решение о расторжении контракта неправильным 20%.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Опрос проводился среди 1 600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Маргарита Головатенко