В Татарстане экологи поймали «черных копателей» за работой

Фото: Минэкологии РТ

Сотрудники Минэкологии Татарстана пресекли незаконную добычу ОПИ во время мониторинга Мамадышского района — «черных копателей» застали за добычей глины с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Экологи потребовали у водителя экскаватора документы, но он отказался исполнить их требование. Производившая работы компания не перевела земли из категории сельскохозяйственного назначения в промышленные, и ее деятельность приостановили.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов экологи замерили границы разработки карьера. Площадь добытых ОПИ — более 19 кв. м, объем — около 98 тыс. куб. м. Такое нарушение влечет штраф на должностное лицо от 20 до 40 тыс. рублей, на юридическое — от 300 до 500 тыс. рублей. Бюджет рассчитан на причиненный окружающей среде ущерб.

Фото: Минэкологии РТ

В начале июля в Казани обнаружили очередную нелегальную свалку. Скопление отходов выявили на территории поселка Большие Дербышки.

Маргарита Головатенко