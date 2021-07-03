В Казани обнаружили нелегальную свалку площадью более 200 кв. метров

В Казани обнаружили очередную нелегальную свалку. На это раз скопление отходов выявили на территории поселка Большие Дербышки.

Помимо свалки, площадь которой, предположительно, составила 200 кв. метров, инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили прокладывание дороги из строительных отходов.

Фото: eco.tatarstan.ru

Минэкологии РТ направило запрос в Управление Росреестра по Татарстану, чтобы установить собственника земельного участка, на котором зафиксировали свалку. По факту складирования отходов заведено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления...»), сообщает пресс-служба ведомства.

На этой недели в Казани на улице Технической выявили нелегальную свалку лома асфальтового и асфальтобетонного покрытия и продуктов переработки старых асфальтовых покрытий. Ее площадь составила 300 кв. метров, объем — 160 куб. метров.



Напомним, в прошлом году в Татарстане ликвидировали более 1,5 тысячи несанкционированных свалок. За 2020 год в республике удалось пресечь примерно 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами. Составлено 1 379 протоколов, наложено штрафов на сумму свыше 13 млн рублей, заведено 14 уголовных дел.

Татьяна Демина