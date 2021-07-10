АТОР спрогнозировала снижение цен на отдых в Краснодарском крае

Цены на отдых в Краснодарском крае могут упасть из-за в снижения количества туристов в связи с введенными ограничительными мерами в регионе. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Коррекция цен на отдых в Краснодарском крае будет неизбежной вне зависимости от того, откроют Египет летом или нет.

— Вряд ли можно будет говорить о сохранении того объема популярности, который ожидался в августе этого года, — считает Ломидзе.

В июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов.

9 июля губернатор Вениамин Кондратьев объявил, что непривитые туристы смогут приехать в регион, однако они должны вакцинироваться в течение трех дней.

Татьяна Леухина