Путин и Лукашенко договорились сохранить цену на газ для Белоруссии

Цена на газ для Белоруссии в 2022 году останется на уровне 2021 года. Об этом договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

До конца этого года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Встреча президентов в Санкт-Петербурге завершилась — она длилась более 5 часов. Путин и Лукашенко затронули в своем разговоре ситуацию в экономике и в сфере международных отношений. Президент Белоруссии отметил, что только благодаря сохранившимся связям с Россией стране удается выстоять в условиях санкций.

Алексей Нечаев