Встреча Путина и Лукашенко завершилась — она длилась более пяти часов

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге завершилась — она длилась более 5 часов.

«Переговоры закончились», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко затронули ситуацию в экономике и в сфере международных отношений. Президент Белоруссии отметил, что только благодаря сохранившимся связям с Россией стране удается выстоять в условиях санкций.

В этом году между лидерами стран состоялось уже четыре встречи. В мае Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел оппозиционер, создатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Они охарактеризовали случившееся как «всплеск эмоций».



Алексей Нечаев