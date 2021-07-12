Врачи подключили ребенка к аппарату высокопоточной вентиляции после отравления хлором в казанском аквапарке

Фото: Максим Платонов

В ДРКБ остается один ребенок, доставленный из аквапарка «Ривьера» после отравления хлором. Он подключен к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Ребенок в сознании, состояние стабильное. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее днем трое детей, которых доставили из аквапарка, от госпитализации отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Сообщалось, что в ДРКБ Татарстана один ребенок находится в реанимации.

Следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по ч. 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Ново-Савиновского района Казани начала проверку по данному факту.

