Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой в соответствии с тем обликом, который он имел ранее

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести работы в Доме Ушковой в соответствии с тем обликом, который он имел ранее. Там долгое время располагалась Национальная библиотека.

Минниханов обратил внимание, что уже сегодня необходимо рассмотреть варианты дальнейшего использования Дома Ушковой, в том числе как общественного пространства. Об этом он заявил на выездном совещание по вопросам реконструкции в историческом центре Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

В прошлом году стало известно, что в Доме Ушковой хотят частично заменить стены и перегородки, отремонтировать и усилить фундамент, лестницы, площадки, планируется благоустроить внутридворовую территорию. Кроме того, в здании необходимо отремонтировать и отреставрировать двери и окна, водосточные трубы, стены и потолки.

В конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала к Минкульту РТ иск с обвинением в незаконном бездействии в отношении Дома Ушковой. Суд попросили обязать провести в особняке ремонтно-реставрационные работы.

Министерство в свою очередь посчитало обвинения необоснованными, поскольку сделало все возможное в рамках своей компетенции: согласовало эскизный проект реставрации фасадов, рассчитало стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на сумму 12,9 млн рублей и затянуло защитной строительной сеткой аварийный эркер, расположенный над пешеходным тротуаром.

В июне того же года суд обязал правительство Татарстана выделить средства на проведение ремонтно-реставрационных работ.

Татьяна Демина