Цифровую аналитическую платформу в России запустят к переписи населения

К предстоящей в России переписи населения, запланированной на 1—31 октября, запустят Цифровую аналитическую платформу (ЦАП) «Население». Сейчас над проектом работают Росстат и Федеральная налоговая служба, сообщил глава Росстата Павел Малков.



К началу переписи запустят часть модулей ЦАП. К этому времени модуль будет выполнять функцию агрегатора данных о естественном движении населения, показателей рождаемости, смертности, браков и разводов. Одним из пяти территориальных органов статистики в России, опробирующих этот модуль, является Татарстанстат.

На платформу уже загружают информацию, которая помогает Росстату отслеживать ход подготовки к переписи. Информация обновляется один раз в одну-две недели по мере выполнения задач. Во время переписи ЦАП будет обновлять информацию ежедневно, что позволит отследить количество прошедших перепись на каждом планшете, а еще качество прохождения переписи в каждом населенном пункте.

Фото: realnoevremya.ru

Президиум комиссии правительства по цифровому развитию одобрил подготовленную Росстатом концепцию создания ЦАП еще в 2019-ом. Рассчитывалось, что вся статистическая отчетность, включая бумажную, с 2022 года должна постепенно сходить на убыль вплоть до полной ликвидации к 2024 году.

Первые итоги переписи подведут в конце 2021 года, окончательные — до конца 2022 года. Подчеркивалось, что перенос проведения переписи никак не повлияет на нее, поскольку все процессы уже наладили.

В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил президенту России Владимиру Путину перенести перепись населения, поскольку по времени проведения она совпадает с избирательной кампанией в Госдуму. Глава государства одобрил эту идею.

Перепись неоднократно переносили: изначально планировалось ее проведение в октябре 2020 года, но затем сроки были сдвинуты на апрель 2021 года, а потом на сентябрь 2021 года.

Маргарита Головатенко